Un sub italiano è morto alle Maldive, portando a cinque il numero di vittime straniere nelle immersioni recenti. Oggi si sono svolti i funerali a Omegna, città del Verbano-Cusio Ossola, per Federico Gualtieri, uno dei sub deceduti. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle norme locali e ha visto la partecipazione di amici e familiari. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause del decesso.

I funerali di Federico Gualtieri, uno dei cinque sub italiani morti nei giorni scorsi alle Maldive, si sono svolti oggi a Omegna, città del Verbano-Cusio Ossola di cui il giovane era originario. Centinaia di persone hanno partecipato alle esequie nella Collegiata di Sant’Ambrogio del 30enne morto insieme a Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino nella tragica immersione alle Maldive del 14 maggio. Il gruppo stava esplorando alcune grotte a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimatha. Sulla bara di legno chiaro, una corona di girasoli e una fotografia sorridente del giovane incorniciata di bianco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub morti alle Maldive, a Omegna l’ultimo saluto a Federico Gualtieri

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Sub italiani morti alle Maldive, dolore ai funerali di Federico Gualtieri

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