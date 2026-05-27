Omegna proclama il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Federico Gualtieri

Notizia in breve

Omegna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per giovedì 28 maggio, giorno in cui si terrà l’ultimo saluto a Federico Gualtieri. Il giovane di 30 anni, originario della città, è morto il 14 maggio durante un’immersione nella grotta di Alimathà alle Maldive. La città si fermerà per commemorarlo, e i cittadini si riuniranno per onorare la memoria del trentenne.