Omegna proclama il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Federico Gualtieri
Omegna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per giovedì 28 maggio, giorno in cui si terrà l’ultimo saluto a Federico Gualtieri. Il giovane di 30 anni, originario della città, è morto il 14 maggio durante un’immersione nella grotta di Alimathà alle Maldive. La città si fermerà per commemorarlo, e i cittadini si riuniranno per onorare la memoria del trentenne.
La città di Omegna si fermerà giovedì 28 maggio per dare l’ultimo saluto a Federico Gualtieri, il trentenne omegnese morto nella tragedia avvenuta il 14 maggio durante un’immersione alle Maldive, nella grotta di Alimathà.Il sindaco Daniele Berio ha infatti firmato l’atto ufficiale con cui viene. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Zanardi, il Veneto proclama il lutto: domani l’ultimo saluto a PadovaIl Veneto ha annunciato il lutto per la scomparsa dell’atleta, con un messaggio ufficiale e il programma dell’ultimo saluto a Padova.
L'ultimo saluto a Fabio Locatelli: i funerali e il lutto cittadinoA Mezzago si sono svolti i funerali di Fabio Locatelli, con la comunità che si è stretta attorno alla famiglia.
Si parla di: Maldive, recuperati due corpi.
Federico Gualtieri, l’ultimo saluto a Omegna dopo la tragedia alle Maldive: giovedì i funerali del sub morto durante un’immersioneIl trentenne del Verbano Cusio Ossola aveva perso la vita durante una battuta subacquea nell’arcipelago dell’Oceano Indiano insieme ad altri quattro subacquei. Dopo l’autopsia, arriva il nulla osta pe ... giornalelavoce.it
Tragedia delle Maldive, giovedì a Omegna i funerali di Federico GualtieriI familiari hanno ottenuto il nulla osta per dare l'ultimo addio al giovane, morto durante l'immersione insieme ad altri quattro sub ... rainews.it