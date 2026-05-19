Tragedia alle Maldive recuperato il corpo del sub di Omegna Federico Gualtieri
Alle Maldive, è stato recuperato il corpo di Federico Gualtieri, biologo di 30 anni originario di Omegna, coinvolto in un incidente subacqueo insieme ad altri quattro italiani. La salma è stata trovata all’interno di una grotta situata nell’atollo di Vaavu. L’incidente si è verificato durante un’immersione, e le operazioni di recupero sono durate diverse ore. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e dalle squadre di soccorso coinvolte nelle ricerche.
La salma di Federico Gualtieri, il biologo trentenne di Omegna rimasto vittima della tragedia subacquea alle Maldive insieme ad altri quattro connazionali, è stata recuperata all'interno della grotta di Alimathà, nell'atollo di Vaavu.La notizia del recupero giunge all'indomani della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sub Morti alle Maldive Recuperato il Primo Corpo
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