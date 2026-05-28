sub italiano divorato da uno squalo durante una battuta di pesca in australia

Notizia in breve

Un uomo di 38 anni è morto sabato in Australia dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino alla Grande Barriera Corallina. La vittima, originaria della Valtellina, è stata colpita durante l’immersione in mare. Soccorsi e paramedici sono intervenuti, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’incidente si è verificato al largo della costa del Queensland, durante un’attività ricreativa in acque aperte.