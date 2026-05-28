Sub italiano divorato da uno squalo durante una battuta di pesca in Australia
Un uomo di 38 anni è morto sabato in Australia dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino alla Grande Barriera Corallina. La vittima, originaria della Valtellina, è stata colpita durante l’immersione in mare. Soccorsi e paramedici sono intervenuti, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’incidente si è verificato al largo della costa del Queensland, durante un’attività ricreativa in acque aperte.
Una passione per il mare trasformata in tragedia: Steven Mattaboni, 38enne italiano originario della Valtellina è morto sabato scorso in Australia dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea nelle acque del Queensland, al largo della Grande Barriera Corallina. Come riporta l’emittente australiana Abc, Mattaboni si trovava insieme ad alcuni amici a Kennedy Shoal, una barriera corallina molto frequentata da sub e pescatori sportivi, quando è stato improvvisamente aggredito dal predatore. Secondo quanto riferito dalla polizia australiana, lo squalo avrebbe attaccato Mattaboni in zone vitali del corpo. Recuperato dall’acqua e trasportato in barca verso la costa, è morto poco dopo nonostante l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
VILLA SQUALO MALEDETTA Due Leggende Oscure e UNA Verità Criminale | Con Riprese @roarrrtrip
Notizie e thread social correlati
Australia, 38enne ucciso da uno squalo di 4 metri mentre pescaUn uomo di 38 anni è stato ucciso da uno squalo di circa quattro metri mentre si trovava in mare per una battuta di pesca.
Attaccato da squalo bianco durante la pesca subacquea, Steven Mattaboni ucciso davanti agli amici in AustraliaUn uomo di 38 anni è stato attaccato da uno squalo bianco mentre si trovava sott'acqua durante una battuta di pesca subacquea vicino a un'isola...