Un uomo di 38 anni è stato ucciso da uno squalo di circa quattro metri mentre si trovava in mare per una battuta di pesca. I suoi compagni di immersione hanno cercato di aiutarlo, ma non sono riusciti a impedire l’attacco. La vittima si trovava a una certa distanza dall'imbarcazione, che non ha impedito all'animale di raggiungerlo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

? Punti chiave Come hanno tentato di salvarlo i compagni di immersione?. Perché la distanza dall'imbarcazione non ha protetto il pescatore?. Quali misure di sicurezza mancano nella pesca subacquea ricreativa?. Cosa ha rivelato l'analisi sulla zona di Horseshoe Reef?.? In Breve Vittima lascia moglie e due figlie di tre anni e quattro mesi.. Amici e soccorritori hanno tentato il salvataggio presso Horseshoe Reef vicino a Rottnest Island.. Graham Henderson evidenzia rischi per pescatori senza droni o barche di sicurezza.. Sergente Michael Wear e ministro Reece Whitby hanno seguito le operazioni di soccorso.. Uno squalo di circa quattro metri ha ucciso Steven Mattaboni sabato mattina intorno alle 10, colpendolo alla gamba mentre praticava pesca subacquea al largo di Horseshoe Reef, vicino a Rottnest Island. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia, 38enne ucciso da uno squalo di 4 metri mentre pesca

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Australia, squalo bianco gioca con i pescatori

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