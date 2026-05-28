Due cittadini italiani sono morti alle Maldive in un incidente. Il sindaco di Omegna ha dichiarato che la comunità si riunisce attorno al dolore dei parenti. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e si attendono eventuali sviluppi nelle indagini. La notizia ha suscitato attenzione locale e si stanno raccogliendo informazioni sulle circostanze dell’accaduto.

“Quando accadono tragedia come questa restano le domande le cause materiali dell’incidente in cui Federico e i suoi compagni hanno perso la vita si chiariranno forse, anche a breve. Ma nessuna spiegazione potrà colmare il senso d’incredulità che resta a chi rimane. Ed è proprio in momenti come questi che una comunità si stringe attorno a chi soffre. A nome di tutta la città di Omegna, dell’amministrazione comunale e personalmente voglio esprimere la mia profonda vicinanza a tutti coloro che hanno voluto bene a Federico e in particolar modo alla sua mamma e al suo papà”. Così il sindaco di Omegna, Daniele Berio, intervenendo al funerale di Federico Gualtieri, il sub italiano morto alle Maldive durante una immersione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub italiani morti alle Maldive, sindaco Omegna: "Comunità stretta attorno a dolore parenti Federico"

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Sub italiani morti alle Maldive, dolore ai funerali di Federico Gualtieri

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