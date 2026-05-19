Cinque sub italiani morti alle Maldive | il dolore e le domande

Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, un luogo noto tra gli appassionati di snorkeling e immersioni. La tragedia ha suscitato grande scalpore tra amici e familiari, che si sono trovati a dover affrontare il dolore della perdita improvvisa. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente e raccogliere eventuali elementi utili a comprendere quanto accaduto. La notizia si aggiunge alle altre vicende di incidenti in mare legate ad attività subacquee.

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Doveva essere una vacanza all’insegna della passione per il mare e delle immersioni in uno dei paradisi più amati dai sub di tutto il mondo. Si è trasformata invece in una tragedia immensa, consumata nelle profondità dell’oceano Indiano, dentro una grotta sommersa dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque italiani esperti di immersioni. Le vittime sono Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Tutti facevano parte di un gruppo di subacquei partito per un’immersione tecnica in una delle aree più spettacolari e pericolose dell’arcipelago maldiviano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cinque sub italiani morti alle Maldive: il dolore e le domande ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cinque sub italiani morti alle Maldive. Quali sono le cause Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive durante un’immersione: chi erano le cinque vittimeCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Leggi anche: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione: ecco chi erano le vittime Cinque sub italiani sono morti alle #Maldive durante un’immersione ad Alimathà. I corpi dei quattro dispersi sono stati trovati a 60 metri nella Grotta degli Squali, mentre le indagini puntano sulle forti correnti legate ai monsoni. x.com Cinque sub italiani morti alle Maldive. Le possibili causeCinque cittadini italiani avrebbero perso la vita nel corso di un’immersione subacquea alle Maldive. La notizia è stata confermata dalle autorità locali: secondo quanto riferito dalla polizia maldivia ... tg.la7.it Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Maldive, individuati i 4 corpi dei sub italiani. Oggi e domani il recuperoSono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it