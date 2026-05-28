Uno studio sull’impatto del turismo a Bellano ha evidenziato che l’effetto “over” rappresenta un disastro per la località. Il sindaco ha stanziato 55mila euro per analizzare benefici e conseguenze di un flusso turistico eccessivo. I risultati mostrano un aumento dei problemi ambientali e sociali legati alla presenza massiccia di visitatori. Non sono stati forniti dettagli sui dati specifici raccolti o sui tempi di pubblicazione dello studio.

Uno studio sull’impatto del turismo a Bellano. Il sindaco di Bellano Antonio Rusconi ha stanziato 55mila euro per uno studio approfondito su benefici e conseguenze del turismo. "L’obiettivo – spiega - è verificare l’efficacia delle azioni intraprese in questi anni, fotografare la situazione attuale e programmare il futuro sulla base di dati concreti", spiega insieme all’assessore al Bilancio Stefano Calvasina. Solo nel 2025 a Bellano sono approdati 100mila turisti: sono trenta volte tanto il numero di coloro che a Bellano risiedono. Portano ricchezza tra imposta di soggiorno, parcheggi a pagamento, biglietti di musei e attrazioni, pernottamenti, shopping, indotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studio sull’impatto del turismo: "L’effetto “over“ è un disastro"

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