Negli ultimi mesi, il settore del turismo ha registrato un aumento delle prenotazioni del 20 per cento, nonostante l’aumento dei prezzi e le difficoltà legate alla situazione internazionale. La guerra, anche se causa preoccupazioni e rincari, sembra aver portato alcune persone a cercare momenti di fuga e di connessione, come testimoniano le nuove richieste di viaggio. Questo trend si inserisce in un quadro complesso di effetti economici e sociali provocati dal conflitto globale.

"Perchè la guerra è bella anche se fa male" canta Francesco De Gregori nel brano ’Generale’, riferendosi al fatto che le persone nell’atrocità della guerra possono unirsi e trovare nuovi impulsi di solidarietà e per raggiungere la libertà. Tuttavia il fatto che la guerra possa essere bella anche se fa male, la possono senz’altro cantare anche gli operatori turistici. I conflitti in Iran e Libano, con il pericolo di un’escalation e l’imprevedibilità di certe fazioni, non incoraggiano i voli all’estero e questo può senz’altro favorire un turismo interno nazionale ed europeo. Lo dimostra il fatto che ci sono molte richieste di informazioni e di prenotazioni rispetto allo scorso anno, pur avendo un prodotto che nella sostanza è lo stesso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, effetto guerra e rincari: "Prenotazioni aumentate del 20%"

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