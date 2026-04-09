Un anno fa, il 10 aprile 2025, Ravenna ha ospitato un evento di rilevanza internazionale con la presenza del Presidente della Repubblica, del Re Carlo III e della Regina Camilla. In seguito a quell'incontro, il turismo britannico nella zona è aumentato del 24%, secondo i dati recenti. Questo incremento si è verificato nel periodo successivo alla visita, che ha attirato l'attenzione di molti viaggiatori provenienti dal Regno Unito.

Esattamente un anno fa, il 10 aprile 2025, Ravenna e l’intera area romagnola vivevano una giornata di rilevanza internazionale grazie alla presenza simultanea del Presidente della Sergio Mattarella, del Re Carlo III e della Regina Camilla. Questo vertice di altissimo profilo ha proiettato i tesori artistici dell’antica capitale bizantina sotto la lente d’ingrandimento dei media mondiali, lasciando un segno profondo che continua a produrre effetti tangibili sul territorio. L’impatto economico di una visita storica sul turismo locale. I numeri parlano chiaro e confermano come un evento di tale portata diplomatica si traduca in un reale volano per l’economia regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna, l’effetto Re Carlo: il turismo britannico vola del 24%

Turismo, nel 2025 Ravenna cresce ancora. Con 7,24 milioni di presenze batte BolognaNel 2025 a Ravenna 1,75 milioni di arrivi (+8,96% sul 2024) e 7,24 milioni di presenze (+6,06% sempre rispetto al 2024).

Dopo il bronzo mondiale, un 2h04’26“ da applausi. E Falocchi vola a 2,30. Aouani vola, effetto Tokyo . Record italiano di maratonaChe Tokyo porti bene all’atletica italiana lo dice la storia che adesso si è arricchita di un altro tassello a firma dell’ingegnere maratoneta Iliass...

Temi più discussi: L'omaggio al 're dei goti', accanto al mausoleo apre lo Spazio Teodorico: uno sguardo al nuovo allestimento; Una Pasqua all'insegna della solidarietà: ai bimbi più fragili in dono le uova del Comitato cittadino di Carraie; A Ravenna si inaugurerà la personale di Stefania Rössl All I look at looks at me.

Ravenna, licenziata perché disabile. Il giudice la reintegra: E’ discriminatorioRAVENNA - «Licenziata perché disabile». La sintesi, seppur brutale, è questa. Ed è il motivo che ha portato il giudice del lavoro Dario Bernardi ad ... corriereromagna.it

Alluvione in Emilia-Romagna, per gli allagamenti di Traversara ci sono dieci richieste di rinvio a giudizio a Ravenna: «Nove tecnici della Regione e un ex imprenditore»La Procura di Ravenna per altri due indagati ha invece chiesto l'archiviazione. Si tratta dell’ultima delle tre inondazioni causate dal Lamone che nel giro di un anno e mezzo flagellarono il territori ... corrieredibologna.corriere.it

La darsena di Ravenna - facebook.com facebook