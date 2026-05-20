Classi delle Maggini in visita alla moschea Caterina Di Bitonto | La conoscenza permette di crescere e scegliere
A Ancona, le classi delle Maggini hanno visitato una moschea, accompagnate da Caterina Di Bitonto, rappresentante di Europa Verde. Di Bitonto ha affermato che la conoscenza permette di crescere e fare scelte consapevoli. La visita ha suscitato reazioni da parte di alcune deputate leghiste, che avevano criticato la decisione della dirigenza scolastica di organizzare l’uscita educativa. La discussione si è concentrata sulle modalità e sui contenuti delle attività didattiche legate alla visita.
ANCONA – Caterina di Bitonto, storica esponente cittadina di Europa Verde risponde alle onorevoli leghiste Silvia Sardone e Giorgia Latini, quest’ultima segretaria regionale del partito di Matteo Salvini, le quali ieri avevano duramente criticato la scelta della dirigenza scolastica delle Maggini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Alunni delle Maggini in gita alla moschea, la Lega attacca: «Basta iniziative ideologiche sulla pelle degli studenti»ANCONA- Polemica ad Ancona dopo la visita di alcune classi della scuola primaria Maggini alla Moschea della Fratellanza.
Organici classi prime Istituti Tecnici, non c’è ancora il decreto sulle classi di concorso. Difficile scegliere i nuovi libri di testoNel question time del 9 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Patrizia Basili, rappresentante della segreteria...