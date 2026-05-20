Classi delle Maggini in visita alla moschea Caterina Di Bitonto | La conoscenza permette di crescere e scegliere

A Ancona, le classi delle Maggini hanno visitato una moschea, accompagnate da Caterina Di Bitonto, rappresentante di Europa Verde. Di Bitonto ha affermato che la conoscenza permette di crescere e fare scelte consapevoli. La visita ha suscitato reazioni da parte di alcune deputate leghiste, che avevano criticato la decisione della dirigenza scolastica di organizzare l’uscita educativa. La discussione si è concentrata sulle modalità e sui contenuti delle attività didattiche legate alla visita.

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