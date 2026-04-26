Studente bocciato per quasi 450 ore di assenza famiglia fa ricorso ma il TAR dice no | Contano i certificati ma anche la sostanza Ecco cosa hanno detto i giudici

Uno studente all'ultimo anno di scuola ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo regionale contro la bocciatura, motivata da circa 450 ore di assenza. La famiglia ha contestato la decisione, ma i giudici hanno respinto il ricorso, affermando che oltre ai certificati è importante anche la sostanza delle assenze. La questione riguarda la validità delle assenze e la loro incidenza sulla valutazione finale dello studente.

Uno studente iscritto all’ultimo anno di un istituto scolastico ha impugnato dinanzi al TAR per la Calabria il verbale di scrutinio finale che ne aveva disposto la non ammissione agli esami di Stato. Il ricorso era diretto contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e contro la scuola frequentata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Anni di minacce sul web al professore che lo aveva bocciato: per l'ex studente arriva il braccialetto elettronico«Me la pagherai». Anni di minacce su tutti i canali web possibili all'ex professore ritenuto responsabile di una bocciatura immeritata diventata ossessione. Uno studente di 26 anni dell'hinterland ... vanityfair.it

Da studente bocciato a studente plurilaureato di e con Alice Fatuzzo - facebook.com facebook