Strumenti d' epoca concerti e paesaggi | torna il Festival Cusiano di Musica Antica a Orta San Giulio

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival Cusiano di Musica Antica si svolgerà dal 31 maggio al 28 giugno a Orta San Giulio, giunto alla 43esima edizione. La manifestazione comprende concerti con strumenti d'epoca e si svolge in diversi paesaggi del borgo. L’evento si concentra sulla musica antica, con programmi che includono esecuzioni di strumenti storici e ambientazioni caratteristiche del luogo. La rassegna si tiene annualmente e richiama appassionati e studiosi del settore.

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Il borgo di Orta San Giulio sarà di nuovo la capitale della musica antica. Da domenica 31 maggio a domenica 28 giugno torna infatti il Festival Cusiano di Musica Antica, giunto alla sua 43esima edizione. La rassegna, nata nel 1983, conferma la sua formula storica che unisce l'esecuzione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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