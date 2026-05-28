Strumenti d' epoca concerti e paesaggi | torna il Festival Cusiano di Musica Antica a Orta San Giulio

Notizia in breve

Il Festival Cusiano di Musica Antica si svolgerà dal 31 maggio al 28 giugno a Orta San Giulio, giunto alla 43esima edizione. La manifestazione comprende concerti con strumenti d'epoca e si svolge in diversi paesaggi del borgo. L’evento si concentra sulla musica antica, con programmi che includono esecuzioni di strumenti storici e ambientazioni caratteristiche del luogo. La rassegna si tiene annualmente e richiama appassionati e studiosi del settore.