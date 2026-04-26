L'ensemble L’Archicembalo eseguirà giovedì alle 20.45 le Quattro Stagioni di Vivaldi presso l'Auditorium di Seregno. La performance si concentrerà sull’uso di strumenti storici, cercando di riprodurre il suono originale dell’epoca in cui il compositore scrisse queste composizioni. L’evento rappresenta un ritorno alle esecuzioni con strumenti d’epoca, offrendo al pubblico un’esperienza musicale fedele alle intenzioni originali.

? Cosa sapere L'ensemble L’Archicembalo suona le Quattro Stagioni giovedì alle 20.45 all'Auditorium di Seregno.. L'evento apre il festival Brianza Classica con un preludio della Junior Orchestra di Osnago.. Giovedì prossimo alle ore 20.45 l’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno ospiterà la performance musicale La terra vista da Vivaldi, un evento che vedrà l’ensemble L’Archicembalo interpretare le celebri Quattro Stagioni attraverso l’uso di strumenti d’epoca. Il programma della serata prevede un viaggio sonoro nei capolavori di Antonio Vivaldi, dove la musica si trasforma in un racconto della natura tra canti di uccelli, tempeste e ritmi contadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vivaldi torna in musica: le Quattro Stagioni con strumenti d’epoca

Vivaldi Olimpiade - Ave Maria | Amazing | FIRST REACTION

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