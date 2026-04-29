Festival di musica antica e moderna a San Valentino in Abruzzo Citeriore

Il 2 maggio si terrà la 28esima edizione del festival di musica antica e moderna nella chiesa di San Rocco a San Valentino in Abruzzo Citeriore. L’evento si svolge nella località abruzzese e coinvolge artisti e appassionati di diversi generi musicali. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che si svolge nella piccola frazione, attirando visitatori da diverse zone. La data e il luogo sono stati già definiti dalle organizzazioni che curano l’evento.

Il prossimo 2 maggio, nella chiesa di san Rocco a San Valentino in Abruzzo Citeriore, si terrà la 28esima edizione del festival di musica antica e moderna 2026.Per l’occasione saranno eseguite “Le sonate in trio op.3” di Michel Corrette, musica a corte per i conti e i duchi d’Angouleme.Si esibirà.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Ancora disagi sulla statale 487 a San Valentino in Abruzzo Citeriore: la strada non riapre e arriva l'interpellanzaPerché il tratto di statale 487 che ricade nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore non riapre? È quello che con una interpellanza con cui... San Valentino, la “festa degli innamorati” dalla storia anticaLa festa degli innamorati, San Valentino, ormai è un rito al quale non si può rinunciare se si è in coppia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: AngelicA 36: guida ragionata al festival musicale più radicale di Bologna; Monza Visionaria; Firenze, al via l'undicesima edizione del Baroque Festival Florence; Presentata la XX edizione di Milano Arte Musica. Firenze, al via l'undicesima edizione del Baroque Festival FlorencePrende il via venerdì 1° maggio 2025 l’undicesima edizione del Baroque Festival Florence, la rassegna di musica barocca nel centro storico di Firenze, ... 055firenze.it Da oggi al 26 luglio alla Torre di Marciano della Chiana, sarà di scena la XIII edizione del Festival di Musica Antica Suoni dalla TorreEntra nel vivo il Festival delle muische in Val di Chiana che torna a farsi luogo di musica e incontro Arezzo, 24 luglio 2025 – Entra nel vivo il Festival delle muische in Val di Chiana che torna a ... lanazione.it Il 6 giugno torna al Campovolo di Reggio Emilia il festival elettronico da 35mila presenze: 12 ore di musica, scenografie immersive e performance teatrali - facebook.com facebook “Sul genocidio di Israele contro i palestinesi a Gaza, mi ha rattristato vedere il mio amico Win Wenders al Festival di Berlino dire che «come cineasti dobbiamo restare fuori dalla politica» Gli dedico le parole di Martin Luther King «La cosa peggiore non è la vio x.com