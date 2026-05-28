Nelle acque dello Stretto di Hormuz, le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro quattro imbarcazioni durante un tentativo di attraversamento. Nonostante una tregua precedentemente annunciata, gli attacchi sono ripresi nel paese. La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran si concentra nuovamente sulla zona strategica, considerata un punto chiave per il traffico marittimo mondiale. Le autorità iraniane non hanno fornito dettagli sui motivi dell’incidente né sul numero di eventuali feriti o danni alle imbarcazioni coinvolte.

In Iran riprendono gli attacchi nonostante la tregua. E i Pasdaran aprono il fuoco contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Ancora in stallo i negoziati. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Stretto di Hormuz, torna ad accendersi lo scontro tra Usa e Iran

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