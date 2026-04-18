Caos nello Stretto di Hormuz | l’Iran lo chiude di nuovo a causa del blocco Usa segnalati spari Israele torna ad attaccare il Libano – La diretta
Nelle ultime ore si sono verificati nuovi sviluppi nella regione dello Stretto di Hormuz, dove l’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto, collegandola alla sospensione del blocco navale imposto dagli Stati Uniti sui propri porti. Contestualmente, sono stati segnalati spari e attacchi, mentre nel Libano sono ripresi gli interventi militari israeliani. La situazione rimane tesa, con segnali di possibili aperture diplomatiche ma anche di continui scontri nella zona.
Dopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz, legandola però alla fine del blocco navale Usa sui propri porti. Mentre Donald Trump parla di un accordo sul nucleare «molto vicino » (che prevede il trasferimento dell’uranio arricchito negli Stati Uniti), esplode la tensione tra Washington e Tel Aviv. Netanyahu si dice «scioccato» dal veto imposto dalla Casa Bianca ai raid israeliani in Libano, condizione essenziale per la tregua di 10 giorni siglata il 17 aprile. Sullo sfondo, la diplomazia internazionale si muove a Parigi con una nuova Coalizione dei volenterosi a guida franco-britannica per garantire la sicurezza della navigazione, una missione difensiva a cui anche l’Italia si prepara a contribuire.🔗 Leggi su Open.online
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: L’Iran annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz; Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologica; Hormuz, caos carburante: lettera alla Ue. L’Italia e altri 4 Paesi: serve una risposta comune; Iran, Trump: Stiamo bonificando Hormuz come favore ai Paesi che non ne hanno il coraggio.
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L'Iran lo aveva annunciato e lo ha fatto: lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. La riapertura è durata meno di 24 ore, Teheran è tornata a chiudere il passaggio, con un annuncio del comando militare. Il motivo della decisione sarebbe il blocco statunitense sui facebook
L’Iran chiude di nuovo lo Stretto di Hormuz: «Colpa del blocco navale Usa» x.com