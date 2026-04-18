Caos nello Stretto di Hormuz | l’Iran lo chiude di nuovo a causa del blocco Usa segnalati spari Israele torna ad attaccare il Libano – La diretta

Nelle ultime ore si sono verificati nuovi sviluppi nella regione dello Stretto di Hormuz, dove l’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto, collegandola alla sospensione del blocco navale imposto dagli Stati Uniti sui propri porti. Contestualmente, sono stati segnalati spari e attacchi, mentre nel Libano sono ripresi gli interventi militari israeliani. La situazione rimane tesa, con segnali di possibili aperture diplomatiche ma anche di continui scontri nella zona.