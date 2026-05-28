Strage Modena minacce di morte per posta al legale di El Koudri Fausto Gianelli | Qualcuno è venuto nel mio ufficio

Notizia in breve

Il legale che assiste l’autore della strage di Modena ha ricevuto minacce di morte via posta. Secondo quanto riferito, qualcuno si sarebbe anche presentato nel suo ufficio. Da giorni, l’avvocato è oggetto di insulti e intimidazioni provenienti principalmente dai social network. La polizia sta indagando sulle minacce e sui messaggi inviati all’avvocato.