Strage Modena minacce di morte per posta al legale di El Koudri Fausto Gianelli | Qualcuno è venuto nel mio ufficio
Il legale che assiste l’autore della strage di Modena ha ricevuto minacce di morte via posta. Secondo quanto riferito, qualcuno si sarebbe anche presentato nel suo ufficio. Da giorni, l’avvocato è oggetto di insulti e intimidazioni provenienti principalmente dai social network. La polizia sta indagando sulle minacce e sui messaggi inviati all’avvocato.
È da giorni che il legale che difende il 31enne autore della "strage di Modena", l'avvocato Fausto Gianelli, è bersagliato da insulti e minacce pervenuti in via primaria attraverso i canali social. "Ma questa volta è diverso", ammette il difensore parlando della lettera trovata fra la posta, poiché. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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