Strage Modena minacce di morte per posta al legale di El Koudri Fausto Gianelli | Qualcuno è venuto nel mio ufficio

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il legale che assiste l’autore della strage di Modena ha ricevuto minacce di morte via posta. Secondo quanto riferito, qualcuno si sarebbe anche presentato nel suo ufficio. Da giorni, l’avvocato è oggetto di insulti e intimidazioni provenienti principalmente dai social network. La polizia sta indagando sulle minacce e sui messaggi inviati all’avvocato.

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È da giorni che il legale che difende il 31enne autore della "strage di Modena", l'avvocato Fausto Gianelli, è bersagliato da insulti e minacce pervenuti in via primaria attraverso i canali social. "Ma questa volta è diverso", ammette il difensore parlando della lettera trovata fra la posta, poiché. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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