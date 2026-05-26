L'ultima puntata della trasmissione "Fuori dal Coro", andata in onda lo scorso 24 maggio, ha riportato la notizia di telefonate aggressive che Salim El Koudri aveva rivolto alle segretarie dei posti di lavoro a cui aveva mandato il suo curriculum. Ma anche dalle carte al centro per l’impiego emerge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, El Koudri nelle carte al centro per l'impiego: "Cosa devo fare per avere un lavoro? Ammazzare qualcuno?"

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