Durante l'udienza per il caso di Modena, l'avvocato di Salim El Koudri ha chiesto la convalida dell'arresto e la detenzione in carcere, mentre il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione della custodia cautelare. El Koudri non ha fornito dichiarazioni davanti al giudice, e nel corso dell'udienza non sono state riconosciute le aggravanti di terrorismo e premeditazione. La richiesta di convalida dell’arresto è stata avanzata senza specificare motivazioni al di fuori delle accuse di omicidio.

Salim El Koudri non ha parlato davanti al gip. Durante l'udienza, sono state chieste la convalida dell'arresto e la custodia carceraria, ma non sono state riconosciute le aggravanti di terrorismo e premeditazione. Il 31enne rimane dunque accusato di strage e lesioni gravissime per aver lanciato un'a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, chiesta convalida arresto per El Koudri senza aggravante terrorismo, legale ci prova: "No al carcere"

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