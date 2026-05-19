Strage Modena chiesta convalida arresto per El Koudri senza aggravante terrorismo legale ci prova | No al carcere

Da ilgiornaleditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'udienza per il caso di Modena, l'avvocato di Salim El Koudri ha chiesto la convalida dell'arresto e la detenzione in carcere, mentre il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione della custodia cautelare. El Koudri non ha fornito dichiarazioni davanti al giudice, e nel corso dell'udienza non sono state riconosciute le aggravanti di terrorismo e premeditazione. La richiesta di convalida dell’arresto è stata avanzata senza specificare motivazioni al di fuori delle accuse di omicidio.

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Salim El Koudri non ha parlato davanti al gip. Durante l'udienza, sono state chieste la convalida dell'arresto e la custodia carceraria, ma non sono state riconosciute le aggravanti di terrorismo e premeditazione. Il 31enne rimane dunque accusato di strage e lesioni gravissime per aver lanciato un'a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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