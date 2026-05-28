Strage di Vergarolla una verità attesa da 80 anni Un evento a Roma torna a puntare i riflettori su un massacro dimenticato

Notizia in breve

Ieri a Roma, in Via delle Terme di Traiano, si è tenuta una conferenza intitolata “Strage di innocenti”. L’evento ha riacceso l’attenzione su un massacro avvenuto 80 anni fa, ancora senza colpevoli identificati. La discussione ha coinvolto storici e testimoni, puntando i riflettori sulla tragedia che ha causato numerose vittime. La conferenza si inserisce nel percorso di ricostruzione di un episodio ancora avvolto nel mistero.