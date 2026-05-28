Strage di Vergarolla una verità attesa da 80 anni Un evento a Roma torna a puntare i riflettori su un massacro dimenticato
Ieri a Roma, in Via delle Terme di Traiano, si è tenuta una conferenza intitolata “Strage di innocenti”. L’evento ha riacceso l’attenzione su un massacro avvenuto 80 anni fa, ancora senza colpevoli identificati. La discussione ha coinvolto storici e testimoni, puntando i riflettori sulla tragedia che ha causato numerose vittime. La conferenza si inserisce nel percorso di ricostruzione di un episodio ancora avvolto nel mistero.
Si è svolta ieri (mercoledì 27 maggio) a Roma, in Via delle Terme di Traiano, la conferenza intitolata “ Strage di innocenti. Vergarolla 1946-2026. Ottant’anni in attesa della verità ”. L’appuntamento, promosso dal Comitato 10 febbraio in collaborazione con l’associazione “ La Comunità-gli Amici del Parco ”, è stato organizzato in occasione dell’ ottantesimo anniversario di un evento drammatico e troppo poco conosciuto: la strage di Vergarolla, consumatasi sulla spiaggia di Pola il 18 agosto 1946. Strage di Vergarolla: ottant’anni in attesa della verità. Quella di cui ripercorriamo i passi è una delle pagine più terribili della storia d’Italia, che vide la morte di oltre 100 persone, dilaniate dall’esplosione di vari ordigni bellici che si trovavano da tempo sulla spiaggia di Pola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Ottant’anni in attesa della verità: il convegno per non dimenticare la strage degli innocenti di Vergarolla x.com
Si terrà mercoledì 27 maggio, alle 17.30, nei locali in Via delle Terme di Traiano 15/a (Roma), la conferenza intitolata Strage di innocenti. Vergarolla 1946 – 2026. Ottant’anni in attesa della verità. L’appuntamento è stato organizzato in occasione dell’ottantes facebook
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