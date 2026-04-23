Una notizia attesa da tempo dai pendolari il treno regionale Roma Termini-Ancona torna sulla linea veloce

Dopo mesi di attesa, il treno regionale veloce 4156 che collega Roma Termini ad Ancona riprenderà a percorrere la linea diretta tra Roma Tiburtina e Orte. La riattivazione di questa tratta rappresenta una novità per i pendolari della zona, che potranno usufruire di un collegamento più rapido tra le due città. La decisione è stata comunicata dalle ferrovie e entrerà in vigore a breve.

Un passo atteso da tempo dai pendolari marchigiani diventa realtà. Il treno regionale veloce 4156 Roma Termini–Ancona tornerà a percorrere la linea direttissima nel tratto tra Roma Tiburtina e Orte. La modifica, comunicata da RFI a seguito degli approfondimenti tecnici, prevede anche un.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Una persona investita da un treno lungo la linea ferroviaria Pescara-AnconaCircolazione ferroviaria in graduale ripresa lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona dalle ore 12:40 dopo l'investimento di una persona fra le... Leggi anche: Donna investita e uccisa da treno alta Velocità sulla Linea Ancona-Pescara: ritardi di oltre 90 minuti Contenuti e approfondimenti Treni, il regionale Roma-Ancona delle 16 torna sulla direttissimaIl treno regionale veloce 4156 Roma Termini–Ancona tornerà a percorrere la linea direttissima nel tratto tra Roma Tiburtina e Orte. A darne notizia l’assessore regionale Francesco De Rebotti. La modif ... umbria24.it Treno Roma-Ancona sulla direttissima: via libera al riposizionamento dell’RV 4156. De Rebotti: Risultato concreto per i pendolariUn passo atteso da tempo dai pendolari umbri diventa realtà: il treno regionale veloce 4156 Roma Termini–Ancona tornerà ... orvietosi.it