Roma-Delhi | torna il volo diretto dopo 6 anni di attesa

Dopo sei anni di assenza, il volo diretto tra Roma e Delhi riprende le operazioni. La ripresa del servizio collega le due città senza scali e rappresenta un nuovo collegamento tra l’Italia e l’India. La compagnia aerea ha annunciato ufficialmente il ritorno del volo, che sarà operativo con frequenza regolare a partire dalla prossima settimana.

Il collegamento diretto tra Roma e Delhi torna operativo dopo sei anni di assenza, segnando un ritorno strategico per i viaggiatori italiani. Air India ha riattivato il volo non-stop quattro volte a settimana con aeromobili Boeing 787-8, offrendo comfort in Business ed Economy Class. La capitale indiana si presenta come una meta accessibile e ricca di contrasti, dove le rovine millenarie convivono con quartieri moderni che pulsano di vita urbana. Tra il 16 e il 24 ottobre 2026, la città si preparerà ad accogliere i visitatori durante il Diwali, trasformando le strade in uno scenario di luci e colori unici. Il Ritorno del Collegamento Diretto dall’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma-Delhi: torna il volo diretto dopo 6 anni di attesa Articoli correlati Neve, ritardi e rabbia. Il volo Ryanair per Roma annullato dopo ore di attesa a BerlinoOdissea per 190 passeggeri, in gran parte italiani, diretti a Roma con un volo Ryanair partito (o meglio, mai partito) sabato 3 gennaio... Torna il Giro di Sardegna dopo cinque anni: scatta la Coppa Italia delle Regioni, attesa per Lorenzo FinnA cinque anni dall’ultima edizione, vista nel 2021, torna in scena il Giro di Sardegna. Una selezione di notizie su Roma Delhi torna il volo diretto dopo 6... Discussioni sull' argomento Air India torna a Roma: nuovo volo diretto con Delhi quattro volte a settimana; Il ritorno a Fiumicino di Air India: debutta il Roma-Delhi; Air India torna a Roma dopo sei anni: a Fiumicino quattro voli settimanali per Delhi; Air India torna a Roma: al via il non-stop da Delhi. Voli diretti Roma-Delhi: come cambia il viaggio verso la capitale indianaAir India riattiva il volo non-stop Roma-Delhi: informazioni sul collegamento, sulle attrazioni principali e su come sfruttare la nuova rete di connessioni ... viaggiamo.it Dopo 6 anni Air #India ripristina il volo diretto tra #Roma e Delhi, segnando una novità importante per i collegamenti con l’Italia. Nuove opportunità anche per il turismo al Sud, con l’attenzione rivolta a mete iconiche come #Capri e #Taormina. LEGGI L’ARTIC - facebook.com facebook ITA Airways aggiunge voli Roma–Delhi per riportare in Italia i connazionali bloccati x.com