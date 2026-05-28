Strage di Modena Meloni | Fondamentalismo o caso psichiatrico? Difficile farsi un' idea definitiva

La presidente del Consiglio ha commentato la strage a Modena, affermando che è difficile formulare un giudizio definitivo. Ha sottolineato l'importanza di aspettare i risultati delle indagini e ha evidenziato come siano necessari approfondimenti per comprendere le motivazioni dell'evento. Durante l’intervista, ha anche evidenziato la complessità di classificare il caso come fondamentalismo o problema psichiatrico, senza fornire conclusioni definitive.

Giorgia Meloni interviene sulla strage di Modena: "Difficile farsi un'idea definitiva"In un'intervista televisiva la Presidente del Consiglio ha parlato anche dei fatti di via Emilia Centro, sottolineando come sia necessario attendere il lavoro degli inquirenti, ma denunciando più in generale il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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