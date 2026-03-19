Come è nata l’idea di Meloni di farsi intervistare da Fedez e Marra

A novembre, è arrivata una proposta per un’intervista con Fedez e Marra, seguita da una breve trattativa tra le parti. L’idea di Giorgia Meloni di partecipare a questa intervista è nata in quel periodo, con l’obiettivo di confrontarsi con i due artisti. Dopo alcuni scambi di messaggi, le parti hanno concordato i dettagli dell’iniziativa che si è poi concretizzata.

La decisione di Giorgia Meloni di partecipare a una puntata di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Davide Marra, ha attirato subito molta curiosità. E in questo senso l’operazione può dirsi già riuscita, sul piano comunicativo: l’obiettivo dello staff della presidente del Consiglio era innanzitutto far sapere a un pubblico poco informato sulla politica e sui temi della giustizia che domenica e lunedì si vota per il referendum. Un po’ tutti i sondaggi indicano che le possibilità di vittoria del Sì, e dunque del governo che propone la riforma della magistratura, aumentino proporzionalmente all’aumento dell’affluenza: tra i collaboratori di Meloni c’è la convinzione che ci sia una larga parte di elettorato vicina al governo, dunque potenzialmente a favore della riforma, che vada però mobilitata, convinta cioè ad andare a votare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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