"La Lanterna Azzurra di Corinaldo fin dal 1963 è stata sempre una sala da ballo, gli ampliamenti avvenuti nel 1973 erano funzionali a tale utilizzo come confermato dalle commissioni di vigilanza e di pubblico spettacolo che sono succedute nei vari anni e dalla relativa licenza rilasciata dalla questura e poi successivamente dal comune. Il locale è nato con caratteristiche strutturali per l’utilizzo come sala da ballo, non ha avuto mai un utilizzo diverso, come dimostrato nella documentazione amministrativa presente sia in prefettura che in comune. Basta consultare la documentazione amministrativa per comprendere che l’uscita S3 fin dalla loro realizzazione nel 1974 sono state concepite e utilizzate per tale scopo, il tutto verificato da ingegneri progettisti e commissioni di vigilanza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo. Il geometra a processo: "La Lanterna Azzurra sempre sala da ballo"

Articoli correlati

Strage di Corinaldo, lettera alla Meloni dei familiari delle vittime:«Qui per i proprietari della Lanterna neanche un giorno di carcere»CORINALDO Stupore nei familiari delle vittime della Lanterna Azzurra per il mancato riscontro della premier Meloni alla loro lettera ma la presidente...

Otto camere, campo da tennis e sala da ballo: la nuova casa di William e Kate(Adnkronos) –Il 2026 segnerà un nuovo inizio per William e Kate: non solo il principe George si trasferirà al liceo, ma l’anno che si appresta a...

Tutto quello che riguarda Strage di Corinaldo Il geometra a...

Temi più discussi: Storie italiane 2025/26 - Strage di Corinaldo, l'udienza sulle irregolarità del locale - 20/03/2026 - Video; Strage di Corinaldo. Il geometra a processo: La Lanterna Azzurra sempre sala da ballo; Strage Corinaldo, le difese: Lanterna Azzurra da chiudere quella sera, la colpa è solo dei gestori; Strage della Lanterna, le difese della commissione di vigilanza: Sei morti per colpa dei gestori. Sentenza il 24 aprile.

Strage Corinaldo, nuova udienza nel processo | Genitori vittime: In quel locale non vi era nulla a normaIl punto sulla strage di Corinaldo stamane a Storie Italiane con le parole dei genitori di due delle vittime: ecco che cosa hanno detto ... ilsussidiario.net

Strage della Lanterna, le difese della commissione di vigilanza: «Sei morti per colpa dei gestori». Sentenza il 24 aprileCORINALDO Si avvia alle battute finali il processo d’appello bis per la strage della Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 persero la vita cinque adolescenti ... corriereadriatico.it

“La Lanterna azzurra andava chiusa quella sera, per il sovraffollamento. L'autorizzazione rilasciata 14 mesi prima, non c'entra”. Nel processo d’appello sulla strage di Corinaldo dell'8 dicembre 2018, in cui morirono sei persone, le difese della commissione di facebook

"#corinaldo " - Results on X | Live Posts & Updates x.com