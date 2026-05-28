strage di corinaldo in carcere il deejay che gestiva la discoteca

Il deejay e gestore della discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo è stato trasferito in carcere a Montacuto, ad Ancona. La decisione segue una condanna definitiva relativa alla tragedia avvenuta nel locale. La notizia è stata resa nota ieri sera, confermando il suo stato di detenzione. La discoteca è stata chiusa dopo l’incidente che ha causato numerosi feriti e vittime.

AGI - Per la strage di Corinaldo c'è una nuova condanna definitiva. Marco Cecchini, il deejay e ‘gestore di fatto’ della ‘ Lanterna Azzurra ’ di Corinaldo, è da ieri sera nel carcere di Montacuto, ad Ancona. La condanna e le accuse per il dj della discoteca di Corinaldo . Il dj deve scontare una pena a cinque anni e 5 mesi per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. La condanna è diventata definitiva dopo il pronunciamento della quarta sezione penale della Corte di Cassazione sui ricorsi presentati dai 7 imputati che avevano scelto il rito abbreviato, condannati sia in primo che secondo grado. Il filone bis d'inchiesta sulla strage di Corinaldo. 🔗 Leggi su Agi.it

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