strage in discoteca a corinaldo definitive le condanne per gestori e proprietari

La Cassazione ha confermato le condanne per i gestori e i proprietari di una discoteca coinvolti in una tragedia avvenuta a Corinaldo. I ricorsi presentati sono stati respinti, rendendo definitiva la decisione della Corte di Appello. La sentenza riguarda le responsabilità legate all’incidente che si è verificato in quella discoteca, portando alla condanna definitiva delle persone coinvolte.

Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), in cui morirono cinque minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di sette imputati che avevano scelto il rito abbreviato, già condannati in primo e secondo grado per la carenza di sicurezza nel locale, ritenuta la causa dei decessi. La Suprema Corte ha rigettato per alcuni e dichiarato inammissibili per altri i ricorsi, rendendo irrevocabile la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Il verdetto era stato emesso l'11 luglio 2025 per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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