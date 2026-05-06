La Cassazione ha confermato le condanne per i gestori e i proprietari della discoteca coinvolti nella tragedia di Corinaldo. I ricorsi presentati sono stati respinti e le responsabilità accertate riguardano le condizioni di sicurezza del locale al momento dell’incidente. La sentenza definitiva chiarisce l’esito di un procedimento legale durato diversi anni, che ha portato alla condanna degli imputati.

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, nel locale persero la vita 6 persone (5 adolescenti e una madre di 39 anni), schiacciate dalla calca provocata dalla fuga dal locale dopo che un gruppo di ragazzi, 6 provenienti dal modenese, spruzzò spray urticante come diversivo per rubare catenine e oggetti preziosi ai ragazzi in attesa di vedere il trapper Sfera Ebbasta. La quarta sezione penale ha esaminato i ricorsi presentati da sette imputati - gestori e proprietari della discoteca di Corinaldo - giudicati con rito abbreviato, già condannati in primo e secondo grado. I giudici hanno respinto parte dei ricorsi e dichiarato inammissibili gli altri, confermando integralmente la sentenza della Corte di Appello di Ancona dell’11 luglio 2025, in cui tutti gli imputati erano stati assolti dai reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Strage di Corinaldo, definitive le condanne per i gestori e i proprietari della discoteca

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