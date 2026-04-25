Lanterna Azzurra altro colpo di scena | slitta la sentenza per la strage di otto anni fa a Corinaldo I giudici ordinano una nuova perizia

A otto anni dalla tragedia avvenuta a Corinaldo, la sentenza prevista per oggi è stata rinviata. I giudici hanno disposto una nuova perizia, spostando così l’esito del processo d’appello. I membri della Commissione di Vigilanza coinvolti nel procedimento non hanno ancora una data certa per la decisione finale. La situazione si è evoluta con questa richiesta di approfondimento tecnico, dopo che l’udienza era stata programmata originariamente per la discussione del verdetto.

CORINALDO Doveva essere il giorno della sentenza, invece è stato tutto rinviato. Colpo di scena nel processo d’appello per i membri della Commissione di Vigilanza che nell’ottobre del 2017 aveva rilasciato la licenza di pubblico spettacolo alla Lanterna Azzurra, teatro della strage dell’8 dicembre 2018. Sei i morti e più di duecento feriti dopo il fuggi fuggi causato dalla propagazione dello spray urticante, utilizzato da una banda di rapinatori (già condannata in via definitiva) per strappare dal collo catenine d’oro. L’analisi In aula, ieri mattina, era tutto pronto per la camera di consiglio. Ma non c’è stata. O meglio, non ha portato al verdetto tanto atteso.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Lanterna Azzurra, altro colpo di scena: slitta la sentenza per la strage di otto anni fa a Corinaldo. I giudici ordinano una nuova perizia Notizie correlate Strage Lanterna Azzurra, slitta la sentenza in Appello: la Corte ordina nuova perizia sulle balaustreANCONA – Colpo di scena al processo d’Appello per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Strage di Corinaldo. Il geometra a processo: "La Lanterna Azzurra sempre sala da ballo""La Lanterna Azzurra di Corinaldo fin dal 1963 è stata sempre una sala da ballo, gli ampliamenti avvenuti nel 1973 erano funzionali a tale utilizzo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lanterna Azzurra, altro colpo di scena: slitta la sentenza per la strage di otto anni fa a Corinaldo. I giudici ordinano una nuova perizia; Lanterna Azzurra, colpo di scena: slitta la sentenza. Disposta una perizia sulle balaustre cedute nell’uscita fatale – VIDEO; Strage Lanterna Azzurra, slitta la sentenza in Appello: la Corte ordina nuova perizia sulle balaustre; Lanterna Azzurra, nulla di fatto: sentenza slitta per nuova perizia. Lanterna Azzurra, nulla di fatto: sentenza slitta per nuova periziaColpo di scena questa mattina presso al Corte d’Appello di Ancona. Mentre le parti del processo sulla strage della lanterna Azzurra (filone amministrativo) si aspettavano di sentir pronunciare la sent ... veratv.it Lanterna Azzurra, altro colpo di scena: slitta la sentenza per la strage di otto anni fa a Corinaldo. I giudici ordinano una nuova periziaCORINALDO Doveva essere il giorno della sentenza, invece è stato tutto rinviato. Colpo di scena nel processo d’appello per i membri ... msn.com Occhio alla Notizia. . Colpo di scena nel processo sulla strage di Corinaldo: la Corte d’appello di Ancona dispone una nuova perizia sulle balaustre dell’uscita di sicurezza della Lanterna Azzurra. Relazione attesa in tempi brevi per il rischio prescrizione. - facebook.com facebook Strage Lanterna Azzurra, slitta la sentenza in Appello: la Corte ordina nuova perizia sulle balaustre x.com