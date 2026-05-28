Strade rurali dissestate tra Poio e Bordea il Comune annuncia i lavori | Cantieri al via nelle prossime settimane

I lavori di manutenzione straordinaria nelle strade rurali tra Poio e Bordea nel territorio di Sciacca inizieranno nelle prossime settimane. Il Comune ha annunciato l’avvio dei cantieri, che riguarderanno le aree rurali interessate. Nessuna data specifica è stata ancora comunicata. Le opere mirano a migliorare le condizioni delle strade in queste zone.

Partiranno nelle prossime settimane i lavori di manutenzione straordinaria nelle zone rurali del Poio e di Bordea, nel territorio di Sciacca. Ad annunciarlo è l’assessore comunale con delega alla manutenzione delle strade extraurbane Francesco Dimino, intervenendo dopo l’interrogazione presentata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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