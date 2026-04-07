Montesarchio strade dissestate | il Comune chiarisce su lavori e ripristini

Il Comune di Montesarchio ha risposto alle segnalazioni che segnalano lo stato delle strade della città, molte delle quali risultano dissestate. L’amministrazione ha comunicato che sono in corso interventi di ripristino e lavori di manutenzione sulle arterie più danneggiate. Sono stati anche forniti dettagli sui tempi previsti per il completamento degli interventi e sulle aree prioritarie su cui si sta concentrando l’attenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti In merito alle numerose segnalazioni riguardanti lo stato del manto stradale in diverse aree del territorio comunale, l’Amministrazione Comunale di Montesarchio ritiene doveroso fornire chiarimenti puntuali alla cittadinanza per distinguere le competenze e illustrare il cronoprogramma dei ripristini. I cantieri attualmente aperti non sono gestiti direttamente dal Comune, ma fanno capo a E-Distribuzione S.p.A. (Gruppo Enel). Si tratta di un massiccio piano di potenziamento e ammodernamento della rete elettrica cittadina, reso necessario dall’obsolescenza delle vecchie infrastrutture e dalla crescente domanda di energia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montesarchio, strade dissestate: il Comune chiarisce su lavori e ripristini Strade dissestate dopo gli scavi, Comune passa alle diffide: 7 giorni per i ripristiniDopo i disagi e le criticità segnalate in diverse zone del territorio comunale, l’amministrazione comunale alza il livello di attenzione sulla... Leggi anche: "Strade dissestate e pericolose, il Comune faccia manutenzione" Sos strade dissestate: Intervenire subitoDa anni conviviamo con strade dissestate e pericolose. Il Comune smetta di far finta di niente e trovi una soluzione con tempi certi e azioni concrete, prima che sia un incidente o, peggio, una ... lanazione.it Strade dissestate, scattano i lavori: Asfalti in numerose vie cittadineUna delle principali criticità a Osimo è la condizione approssimativa degli asfalti di diverse strade. Sono stati per questo impegnati fondi importanti a bilancio e grazie anche alle condizioni meteo ... ilrestodelcarlino.it