La Provincia di Taranto ha annunciato l'avvio dei lavori di manutenzione sulle strade provinciali, con un investimento superiore a 3,6 milioni di euro. L’intervento riguarda la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria che collega diverse zone della provincia. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle strade e garantire una circolazione più sicura per gli utenti.

Tarantini Time Quotidiano La sicurezza della rete viaria provinciale torna al centro dell’azione della Provincia di Taranto. Con una serie di atti tecnici approvati nelle ultime ore, l’ente di via Anfiteatro ha dato il via libera a un programma di interventi di manutenzione straordinaria destinato a migliorare le condizioni di alcune tra le principali arterie del territorio. Il progetto più rilevante riguarda le strade provinciali 12 e 14 nei territori di Castellaneta e Palagianello. Per queste due arterie è stato approvato il progetto esecutivo che prevede un investimento complessivo di circa 3 milioni e 630 mila euro. I lavori comprenderanno il rifacimento del manto stradale, il potenziamento della segnaletica e l’installazione di nuove barriere di sicurezza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Strade provinciali, via libera ai lavori: oltre 3,6 milioni per la manutenzione

Articoli correlati

Viabilità e manutenzione straordinaria delle strade: a Specchia via libera ai lavoriL’appalto da circa un milione di euro è stato oggetto di un ricorso da parte di una ditta di Corsano che ha contestato l’affidamento alla vincitrice...

Manutenzione strade provinciali: lavori in corso a BattipagliaInterventi di messa in sicurezza su richiesta del Comune: rifacimento asfalto e risagomatura.

She loved him 10 years, he sold her. She divorced & married a CEO, he went mad with regret

Una raccolta di contenuti su Strade provinciali

Temi più discussi: Via libera all'utilizzo dei droni sopra le strade senza interrompere il traffico, autorizzazione unica nel suo genere in Italia; Taceno: nuova rotonda tra le strade provinciali. Un progetto da quasi due milioni; Droni sopra le strade senza fermare il traffico: via libera sperimentale in Trentino; Provincia di Arezzo, nel bilancio triennale 80 milioni per strade e scuole.

Via libera all'utilizzo dei droni sopra le strade senza interrompere il traffico, autorizzazione unica nel suo genere in ItaliaTRENTO. Via libera ai droni sopra le strade provinciali mentre transitano i mezzi. I velivoli multirotore a pilotaggio remoto adibiti ai rilievi topografici e alle verifiche sulla rete viabile potrann ... ildolomiti.it

Strade provinciali. Sopralluogo per definire i lavoriUn sopralluogo sulle principali strade provinciali che attraversano il territorio comunale per verificare le criticità e programmare gli interventi ... msn.com

Dalla Panoramica alle strade provinciali, “oltre 5 milioni e mezzo per la manutenzione” Il piano annunciato dalla Città Metropolitana riguarda anche Nebrodi e zona Tirrenica. Nel solo Comune messinese oltre 4 milioni... - facebook.com facebook

Terra dei Fuochi, accordo per rimuovere i rifiuti dalle strade provinciali. Commissario Ciciliano, 'giorno importante, attività diventerà poi ordinaria' #ANSA x.com