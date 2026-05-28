stop alle zanzare a castiglion fiorentino

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha avviato interventi per contenere la presenza di zanzare sul territorio. Sono stati adottati specifici accorgimenti per limitare la proliferazione di questi insetti e ridurre il rischio di punture. L’amministrazione sta monitorando le aree più soggette alla diffusione, suggerendo anche misure di prevenzione per i cittadini. Non sono state ancora rese note le strategie dettagliate o le tempistiche di intervento.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Come proteggersi dalle zanzare, quali accorgimenti utilizzare per evitare che possano proliferare e cosa fa il Comune per arginare la loro diffusione sul territorio. Sono queste le informazioni che saranno fornite alla cittadinanza nel giorno del mercato settimanale, venerdì 29 maggio, presso piazzale Garibaldi. A partire dalle ore 10,30 verrà effettuata la distribuzione di kit larvicidi e volantini informativi per contrastare questo fastidioso quando, per certi versi, pericoloso insetto visto che può trasmettere malattie come la West Nile e la Usutu. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società specializzata, mira a sensibilizzare i cittadini su comportamenti utili e interventi concreti per limitare la proliferazione dell’insetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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