Stop alle zanzare a Castiglion Fiorentino Campagna di prevenzione del Comune

A Castiglion Fiorentino il Comune ha avviato una campagna di prevenzione contro le zanzare. Sono state diffuse indicazioni su come evitare il proliferare di insetti, come eliminare acque stagnanti e utilizzare repellenti. La gestione delle aree pubbliche prevede interventi specifici per ridurre le zone di accumulo d’acqua. Nessun intervento straordinario è stato comunicato fino a ora. La prevenzione mira a limitare la presenza di zanzare nel territorio comunale.

Come proteggersi dalle zanzare, quali accorgimenti utilizzare per evitare che possano proliferare e cosa fa il Comune per arginare la loro diffusione sul territorio. Sono queste le informazioni che saranno fornite alla cittadinanza nel giorno del mercato settimanale, venerdì 29 maggio, presso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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