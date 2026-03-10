Sabato a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha partecipato alle prove CSEN ottenendo risultati positivi. La squadra si è distinta in diverse discipline, portando a casa numerosi piazzamenti e soddisfazioni. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da varie regioni, che hanno mostrato le proprie capacità in diverse specialità di ginnastica.

Ottimi risultati e tante soddisfazioni per la Ginnastica Falciai nella prova CSEN disputata sabato a Castiglion Fiorentino. In pedana sono scese le ginnaste dei gruppi Silver, Gazzelle e le più piccole Topoline, protagoniste di una giornata ricca di risultati positivi. Per i gruppi Silver e Gazzelle, nel terzo livello categoria Young è arrivato un doppio podio nelle prove individuali al corpo libero: Sveva Tarsitano ha conquistato la fascia d’argento, mentre Emma Rossi ha ottenuto la fascia d’oro, confermando il buon lavoro svolto in allenamento. Importanti risultati anche nella categoria Allieve, dove la squadra composta da Anna Scartoni, Anna Caruso, Anna Portolani e Giulia Francini ha conquistato la medaglia d’oro nell’esercizio di squadra al corpo libero, risultando vincitrice della gara. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ginnastica Falciai protagonista alle prove CSEN di Castiglion Fiorentino

Articoli correlati

Ginnastica Falciai: i risultati delle prove CSEN a Castiglion FiorentinoArezzo, 10 marzo 2026 – Ginnastica Falciai: i risultati delle prove CSEN a Castiglion Fiorentino Ottimi risultati e tante soddisfazioni per la...

Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino: pioggia di medaglie per Gazzelle e SilverArezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato… poi si vedrà Arezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma...

Contenuti utili per approfondire Ginnastica Falciai

Temi più discussi: Finali regionali gold junior e senior: la Ginnastica Falciai protagonista. Bindi e Berti conquistano due ori; Ginnastica Falciai protagonista alle finali regionali Gold: due ori con Bindi e Berti; Ginnastica Falciai brilla nelle categorie Silver e Gazzelle: un weekend di podi e crescita; Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino: pioggia di medaglie per Gazzelle e Silver.

Ginnastica Falciai: i risultati delle prove CSEN a Castiglion FiorentinoOttimi risultati e tante soddisfazioni per la Ginnastica Falciai nella prova CSEN disputata sabato a Castiglion Fiorentino. In pedana sono scese le ginnaste dei gruppi Silver, Gazzelle e le più ... lanazione.it

GINNASTICA: Tra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, il bilancio racconta una trasferta estremamente positiva. Le atlete della Falciai in vetrina nelle varie ...CASTIGLION FIORENTINO Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion Fiorentino nelle competizioni Csen con le ... sport.quotidiano.net

A Castiglion Fiorentino la Ginnastica Falciai ha brillato facebook