Stop al caldo arriva la pioggia ma dura poco | sole nel weekend il meteo

Oggi in Italia sono previste piogge e un calo delle temperature, segnando una temporanea tregua dal caldo anomalo. La perturbazione interesserà diverse regioni e durerà poco, prima di un ritorno del sole nel fine settimana. Nei giorni successivi, le temperature torneranno ad aumentare, con una nuova ondata di caldo prevista per il weekend e il ponte del 2 giugno.

(Adnkronos) – Il caldo anomalo concede una tregua in Italia. Il quadro meteo cambia già oggi: arriva qualche pioggia e le temperature scendono, prima della nuova fiammata d'estate nel weekend e verso il ponte del 2 giugno. "L'Italia sta vivendo una fase di caldo eccezionalmente anomalo per la fine di maggio, causato da una potente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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