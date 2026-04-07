Sole e caldo con picchi estivi ma non dura | il meteo dei prossimi giorni

L'Italia sta vivendo una fase di tempo soleggiato e caldo, con temperature elevate per il periodo. Questo clima è causato da un anticiclone di origine subtropicale che prevale sulla penisola. Tuttavia, questa situazione non dovrebbe durare a lungo, poiché le previsioni indicano possibili cambiamenti nelle prossime giornate. La presenza di condizioni atmosferiche stabili ha portato a giornate di sole intenso e temperature sopra la media stagionale.

(Adnkronos) – Quasi estate ma non dura. L'Italia continua a vivere una fase meteorologica caratterizzata dal dominio incontrastato di un robusto anticiclone di matrice subtropicale, con sole, caldo e temperature alte per il periodo. Questa bolla di alta pressione, che ha già caratterizzato le festività pasquali, non sembra intenzionata a cedere terreno facilmente e continuerà. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meteo in Italia, tempo incerto tra sole e temporali: le previsioni dei prossimi giorniABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione atmosferica instabile sulla Penisola Le condizioni meteo sull’Italia restano in una fase di equilibrio fragile...

Meteo Roma, oggi possibili piogge poi sole e temperature primaverili: le previsioni dei prossimi giorniPossibili piogge e temperature massime comprese tra 18 e 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi.

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Sole e caldo con picchi estivi, ma non dura: il meteo dei prossimi giorniL'Italia sotto l'anticiclone africano fino a giovedì, attesa aria più fredda e instabilità primaverile dal 10 aprile ... adnkronos.com

Meteo 7 aprile: tanto sole e caldo anomalo! Anticiclone fino a giovedì 9L'anticiclone rimane ben saldo sull'Italia fino a giovedì 9, assicurando giornate soleggiate e molto miti. Da venerdì 10 possibile peggioramento. meteo.it

Sole, sole e ancora sole. Prepariamoci a un'altra giornata di piena primavera in Toscana. Ecco le previsioni per oggi a cura del Consorzio LaMMA Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. - facebook.com facebook

Compie trent’anni “Aspettando il Sole”, il brano rivoluzione dell’hip hop x.com