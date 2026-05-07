Weekend col sole ma la tregua dura poco | ecco quando torna la pioggia

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si presenta con condizioni meteorologiche contrastanti. Venerdì e sabato si sono caratterizzati per tempo stabile e temperature piacevoli, favorendo le uscite all’aperto. Tuttavia, domenica il cielo si coprirà e sono previste piogge sparse, in particolare nel pomeriggio, a causa dell’ingresso di aria più umida. La tregua dal cielo sereno sarà breve, con condizioni che cambieranno nel corso della giornata.

Sarà un weekend dal doppio volto quello in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Dopo un venerdì e un sabato caratterizzati da tempo stabile e temperature gradevoli, domenica il quadro inizierà a cambiare con l’arrivo di aria più umida e le prime precipitazioni sparse, soprattutto dal pomeriggio. Ecco.🔗 Leggi su Udinetoday.it My Best Enemy | Olivia Holt, Alex Wolff | ROMANCE | Full Movie in English Notizie correlate Tregua dal maltempo ma dura poco, in arrivo nuova ondata di freddo e pioggia(Adnkronos) – Breve tregua del maltempo sull'Italia oggi, domenica 29 marzo, ma dalla prossima settimana l’Italia si troverà a fare i conti ancora... Marche, dura poco il sereno dopo la tempesta: in arrivo freddo, pioggia e neve fino a 900 metri. Ecco quandoDopo due giorni di inverno pieno con pioggia, vento e temperature in picchiata, le Marche salutano una domenica di calma e tempo stabile, con cielo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto: la mappa delle regioni colpite dal maltempo; Weekend con il sole, ma da lunedì cambia tutto: tornano pioggia e vento; Weekebd del primo di maggio bello ma si parte con il vento; Meteo in Liguria, weekend del primo maggio con il sole: le previsioni di 3Bmeteo. Weekend del 1° maggio col sole, ma da lunedì 4 arrivano le piogge vereLa settimana che ha visto un fronte freddo proveniente dall'Europa orientale attraversare velocemente la ... msn.com Meteo: weekend con il sole, ma la prossima settimana calano le temperatureSecondo gli ultimi aggiornamenti, oggi è previsto sole da nord a sud, salvo locali temporali pomeridiani lungo l'arco alpino, sull'Appennino settentrionale e settori interni di Sicilia e Sardegna. Il ... tg24.sky.it Buongiorno amici, anche se è solo giovedì io già penso al dolce del weekend ! Continua a seguirmi su Orecchietteeforchette per scoprire cosa cucino ogni giorno - facebook.com facebook Monumenti aperti, nel weekend visite guidate in altri 9 comuni x.com