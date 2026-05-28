Da ora in poi, gli annunci di lavoro devono indicare chiaramente lo stipendio previsto. La normativa introduce questa novità per rendere più trasparenti le offerte di lavoro, eliminando le proposte senza indicazioni salariali. La modifica riguarda tutte le posizioni aperte e si applica anche ai contratti a tempo determinato e indeterminato. La mancata indicazione del salario può comportare sanzioni per le aziende. La misura mira a favorire una maggiore chiarezza per chi cerca lavoro, evitando colloqui senza informazioni salariali certe.

È comune imbattersi in annunci di lavoro senza il dato della retribuzione prevista. Più che di conflitto generazionale, sembra trattarsi di un gioco di ruoli: chi si trova dalla parte del reclutatore, tende a pensare che sia maleducato chiedere lo stipendio prima ancora di iniziare il colloquio; invece dall’altra parte, c’è chi non ha voglia di perdere tempo in un colloquio che sa già non accetterà per via di uno stipendio troppo basso rispetto alle sue aspettative. A risolvere la controversia ci ha pensato la Direttiva europea 2023970 sulla trasparenza retributiva. Questa verrà recepita entro il 30 giugno dagli Stati e così da luglio ogni offerta di lavoro dovrà mostrare in chiaro la retribuzione prima della fase di colloquio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stipendio negli annunci di lavoro, addio ai colloqui al buio: come cambiano le regole

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Annunci Lavoro: Addio ai Segreti sullo Stipendio La Nuova Legge UE!

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