Lavoro dal 30 giugno lo stipendio deve essere scritto negli annunci

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 30 giugno, gli annunci di lavoro devono indicare chiaramente la retribuzione. Le aziende non potranno più usare fasce salariali troppo ampie e i selezionatori non potranno più chiedere ai candidati quanto guadnavano in precedenza. Questa novità mira a rendere più trasparenti le offerte di lavoro e a limitare le pratiche di negoziazione basate su informazioni passate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come eviteranno le aziende di usare fasce salariali troppo ampie?. Perché i selezionatori non potranno più chiedere quanto guadagnavi prima?. Quali deroghe permetteranno ancora alle imprese di gestire i premi individuali?. Quanto inciderà questa norma sulla parità salariale tra uomini e donne?.? In Breve Solo il 10% degli annunci indica il salario preciso invece di ampi range.. Il 36% delle offerte attuali riporta un compenso rispetto al 20% del 2025.. Il Regno Unito guida l'Europa con il 56% di annunci con retribuzione indicata.. Il decreto del 30 aprile recepisce la Direttiva europea 2023970 sulla parità..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

lavoro dal 30 giugno lo stipendio deve essere scritto negli annunci
© Ameve.eu - Lavoro, dal 30 giugno lo stipendio deve essere scritto negli annunci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

El Cartel de Sinaloa ya llegó al Caribe — y nadie lo quiere admitir | Análisis

Video El Cartel de Sinaloa ya llegó al Caribe — y nadie lo quiere admitir | Análisis

Notizie e thread social correlati

Stipendio negli annunci di lavoro, addio ai colloqui al buio: come cambiano le regoleDa ora in poi, gli annunci di lavoro devono indicare chiaramente lo stipendio previsto.

Lavoro, il 36% degli annunci indica lo stipendio: autisti al primo postoNel mercato del lavoro italiano, solo il 36% degli annunci specifica lo stipendio offerto, con una particolare presenza di annunci rivolti a autisti.

Temi più discussi: ANF: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2026 - 30 giugno 2027 - EC News - Area lavoro; Fermo pesca, domande dal 21 maggio 2026; Fermo pesca: domande dal 21 maggio al 30 giugno; Ravenna-Lugo - Conciliazione vita-lavoro, fino al 30 giugno le richieste per i contributi.

Ferie residue in scadenza il 30 giugno 2026, cosa succede a chi non ne fruisce?Cosa rischia chi non gode delle ferie residue entro il 30 giugno 2026? Data da cerchiare in rosso sul calendario, ma nessuna conseguenza per i lavoratori. msn.com

Trasparenza retributiva, le regole dal 7 giugno per la parità salariale di genereCosa cambia dal 7 giugno per lavoratori, candidati e imprese con il decreto sulla trasparenza retributiva che recepisce la direttiva Ue ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web