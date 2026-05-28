Lavoro dal 30 giugno lo stipendio deve essere scritto negli annunci
Dal 30 giugno, gli annunci di lavoro devono indicare chiaramente la retribuzione. Le aziende non potranno più usare fasce salariali troppo ampie e i selezionatori non potranno più chiedere ai candidati quanto guadnavano in precedenza. Questa novità mira a rendere più trasparenti le offerte di lavoro e a limitare le pratiche di negoziazione basate su informazioni passate.
? Domande chiave Come eviteranno le aziende di usare fasce salariali troppo ampie?. Perché i selezionatori non potranno più chiedere quanto guadagnavi prima?. Quali deroghe permetteranno ancora alle imprese di gestire i premi individuali?. Quanto inciderà questa norma sulla parità salariale tra uomini e donne?.? In Breve Solo il 10% degli annunci indica il salario preciso invece di ampi range.. Il 36% delle offerte attuali riporta un compenso rispetto al 20% del 2025.. Il Regno Unito guida l'Europa con il 56% di annunci con retribuzione indicata.. Il decreto del 30 aprile recepisce la Direttiva europea 2023970 sulla parità..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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