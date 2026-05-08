Nel mercato del lavoro italiano, solo il 36% degli annunci specifica lo stipendio offerto, con una particolare presenza di annunci rivolti a autisti. I dati sulle offerte di lavoro mostrano anche alcuni aspetti positivi, nonostante le difficoltà di partenza. La percentuale di annunci con indicazione salariale rimane bassa, ma si registrano segnali di miglioramento rispetto al passato.

Nel mondo del lavoro italiano emergono anche dati positivi. Per certi versi inaspettati, considerando il punto di partenza. Parliamo di trasparenza salariale e, più nel dettaglio, degli annunci che includono informazioni sugli stipendi. Non per forza cifre precise - dato che l’Italia è il Paese che dà le fasce più larghe di retribuzione - ma neanche di informazioni approssimative. A marzo 2026, nella piattaforma Indeed - tra le più usate per cercare lavoro in Europa - il 36% degli avvisi di lavoro ha specificato la retribuzione. Si tratta di un dato quasi doppio rispetto all’inizio del 2025 (20%): il balzo ha permesso al nostro Paese di allinearsi agli altri.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lavoro, il 36% degli annunci indica lo stipendio: autisti al primo posto

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