Steven Spielberg ha dichiarato che l’intelligenza artificiale può essere utile durante le riprese, ma non deve sostituire sceneggiatori, registi e artisti. Ha sottolineato che l’AI non può avere l’ultima parola sulla creatività, evidenziando la distinzione tra supporto tecnico e decisioni artistiche. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto in cui si discute dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore cinematografico.

Steven Spielberg torna a parlare del rapporto tra cinema e intelligenza artificiale, spiegando perché l'AI può essere utile sul set ma non deve mai prendere il posto di sceneggiatori, registi e artisti. Steven Spielberg entra a gamba tesa nel dibattito sull'intelligenza artificiale a Hollywood e lo fa con una posizione netta: l'AI può essere uno strumento utile per il cinema, ma non deve mai diventare la voce decisiva dentro un processo creativo. Ospite del podcast IMO di Michelle Obama e Craig Robinson, il regista ha spiegato di non voler condannare in blocco questa tecnologia, ma di avere già molto chiaro il punto oltre il quale non è disposto ad andare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steven Spielberg contro l’AI a Hollywood: “Non può avere l’ultima parola sulla creatività”

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Disclosure Day (2026) — Spielbergs Riskiest Sci-Fi Yet Aliens Arent the Real Problem

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