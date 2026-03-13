Il regista ha recentemente espresso la sua opinione sulla presenza di alieni sulla Terra durante la promozione del film Disclosure Day. In questa occasione, ha affermato di credere che non siamo soli e ha condiviso il suo pensiero sulla possibilità che extraterrestri abbiano già avuto contatti con l'umanità. Le sue parole si sono aggiunte al dibattito pubblico su questo tema.

Il regista è tornato a parlare di extraterrestri nel film Disclosure Day e ha svelato la sua opinione sulla possibilità che siano già entrati in contatto con l'umanità. Steven Spielberg è tornato nel mondo della fantascienza in occasione di Disclosure Day, film in arrivo prossimamente nelle sale e, durante un panel che si è svolto al SXSW, il regista ha svelato se crede nell'esistenza degli alieni. Il filmmaker, già in passato, ha portato sul grande schermo storie di extraterrestri e mostrato cosa potrebbe accadere se l'umanità entrasse in contatto con loro. La convinzione del regista di E.T. Parlando della sua opinione riguardante gli alieni, Steven Spielberg ha ammesso: "La mia sensazione, attualmente, è questa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steven Spielberg sugli alieni: "Penso che non siamo soli sulla Terra"

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