Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani sposi la cerimonia con rito civile a Roma prima dei festeggiamenti

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati con un matrimonio civile a Roma, dopo sei anni di relazione. La cerimonia si è svolta prima dei festeggiamenti ufficiali. La coppia ha scelto di celebrare l’unione con rito civile, senza ulteriori dettagli pubblicati sui partecipanti o sul luogo. La notizia è stata comunicata attraverso i social media e confermata da fonti vicine ai protagonisti.

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati dopo 6 anni d'amore. Il matrimonio con rito civile si è svolto lo scorso 27 maggio nella Chiesa Santa Maria in Tempulo a Roma davanti a pochi invitati, tra parenti e amici stretti,. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: le foto del rito civile x.com

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