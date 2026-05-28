El Shaarawy e l’influencer bergamasca Ludovica Pagani si sono sposati | il sì a Caracalla

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati a Caracalla. La coppia, formata da un calciatore e un influencer, ha detto sì dopo sei anni di relazione. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’evento. Entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni sulla cerimonia.

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno pronunciato il fatidico “sì”: il calciatore e l’influencer bergamasca si sono sposati coronando un amore sbocciato sei anni fa. I due giovani sono legati sentimentalmente dal 2020: inizialmente hanno vissuto la loro relazione con estrema riservatezza e sono usciti ufficialmente allo scoperto sui social agli inizi del 2023. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Caracalla, a pochi passi dal Colosseo e dal Circo Massimo, a Roma. Come testimoni i due sposi hanno scelto i fratelli, Manuel El Shaarawy e Lamberto Pagani. Per quanto riguarda i look, Ludovica Pagani ha scelto un tailleur bianco oversize invece del classico abito da sposa che invece sfoggerà tra un mese per il matrimonio religioso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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MISSIONE CINEMA PER EL SHAARAWY E LUDOVICA PAGANI

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Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: le foto del rito civile x.com

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