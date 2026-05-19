Selvaggia Roma e Luca Teti sposi il rito civile in attesa dei festeggiamenti | Ci siamo promessi amore

Selvaggia Roma e Luca Teti si sono uniti in matrimonio con un rito civile. La cerimonia si è svolta di recente, e i due hanno condiviso il momento con amici e familiari. Dopo l’unione ufficiale, i festeggiamenti sono ancora in programma. La coppia ha dichiarato di aver fatto una promessa d’amore reciproca durante la cerimonia. Selvaggia Roma, nota influencer ed ex partecipante a un noto programma televisivo, ha ufficializzato il suo matrimonio con Teti.

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