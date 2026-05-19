Selvaggia Roma e Luca Teti sposi il rito civile in attesa dei festeggiamenti | Ci siamo promessi amore
Selvaggia Roma e Luca Teti si sono uniti in matrimonio con un rito civile. La cerimonia si è svolta di recente, e i due hanno condiviso il momento con amici e familiari. Dopo l’unione ufficiale, i festeggiamenti sono ancora in programma. La coppia ha dichiarato di aver fatto una promessa d’amore reciproca durante la cerimonia. Selvaggia Roma, nota influencer ed ex partecipante a un noto programma televisivo, ha ufficializzato il suo matrimonio con Teti.
Selvaggia Roma si è sposata. L'influencer ed ex tentatrice di Temptation Island è convolata a nozze con il compagno Luca Teti. Il 18 maggio si è svolto il rito civile in comune, a Roma, mentre i festeggiamenti sono in programma per fine giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
DOPPIA FESTA! Selvaggia Roma Sposerà Luca Teti!
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