Il 13 luglio, al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, si terrà lo spettacolo “Tutta Vita Live All Stars” con protagonista Stefano Bollani. L’evento si svolgerà in una data specifica e sarà uno degli appuntamenti musicali della stagione. La performance coinvolgerà l’artista e altri musicisti invitati, portando in scena un concerto dal vivo. La locandina dell’evento annuncia la partecipazione di Bollani in questa serata speciale.

MILANO – Il 13 luglio Stefano Bollani arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano con Tutta Vita Live, insieme alla formazione All Stars – ENRICO RAVA, PAOLO FRESU, DANIELE SEPE, ANTONELLO SALIS, ARES TAVOLAZZI, ROBERTO GATTO, FRIDA, MATTEO MANCUSO e CHRISTIAN MASCETTA – per una serata evento più unica che rara che vede per la prima volta insieme a Milano un dream team di giganti della musica d’improvvisazione, amici di sempre e giovani talenti e che riunisce in un solo appuntamento tutte le dimensioni del progetto ‘Tutta Vita’: un film di Valentina Cenni, un disco di Stefano Bollani e un tour di poche date speciali in cui tutto prende vita sul palco.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Stefano Bollani, il 13 luglio al Tam Teatro Arcimboldi di Milano arriva “Tutta Vita live All Stars”

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