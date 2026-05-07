Stefano Bollani il 13 luglio al Tam Teatro Arcimboldi di Milano arriva Tutta Vita live All Stars
Il 13 luglio, al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, si terrà lo spettacolo “Tutta Vita Live All Stars” con protagonista Stefano Bollani. L’evento si svolgerà in una data specifica e sarà uno degli appuntamenti musicali della stagione. La performance coinvolgerà l’artista e altri musicisti invitati, portando in scena un concerto dal vivo. La locandina dell’evento annuncia la partecipazione di Bollani in questa serata speciale.
MILANO – Il 13 luglio Stefano Bollani arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano con Tutta Vita Live, insieme alla formazione All Stars – ENRICO RAVA, PAOLO FRESU, DANIELE SEPE, ANTONELLO SALIS, ARES TAVOLAZZI, ROBERTO GATTO, FRIDA, MATTEO MANCUSO e CHRISTIAN MASCETTA – per una serata evento più unica che rara che vede per la prima volta insieme a Milano un dream team di giganti della musica d’improvvisazione, amici di sempre e giovani talenti e che riunisce in un solo appuntamento tutte le dimensioni del progetto ‘Tutta Vita’: un film di Valentina Cenni, un disco di Stefano Bollani e un tour di poche date speciali in cui tutto prende vita sul palco.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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