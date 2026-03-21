Fuori Tutta Vita Live di Stefano Bollani con la formazione All Stars

A Milano si è tenuto un concerto con la formazione All Stars, che ha portato sul palco un mosaico di musiche provenienti da diverse parti del mondo. L’evento ha creato un ponte tra epoche, generazioni e culture, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca e variegata. La serata ha visto protagonisti artisti di fama e un repertorio che attraversa diversi stili e tradizioni musicali.

Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Epatite A a Napoli: l’acqua del rubinetto è sicura. Abc: Nessun rischio contaminazione Milano, 21 mar. (askanews) – Un mosaico di musiche dal mondo. Un ponte fra epoche, generazioni, culture, geografie. L’istantanea di un’occasione unica, di un momento in cui le sole leggi in vigore sembrano essere la musica, la fraternità e l’amicizia fra grandi musicisti. Il nuovo album di Bollani è infatti un nuovo tassello per espandere ulteriormente l’esperienza di un progetto più... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Stefano Bollani All Stars: esce il nuovo Tutta Vita Live Stefano Bollani: esce il 20 marzo l’album “Tutta vita live”ROMA – Una residenza artistica che ha riunito alcuni fra i migliori musicisti italiani di livello internazionale insieme a giovani talenti emergenti... Contenuti e approfondimenti su Tutta Vita Live Temi più discussi: Fuori Tutta Vita Live di Stefano Bollani con la formazione All Stars; Stefano Bollani All Stars - Tutta Vita live -; Teatro: Karma B - Cominciamo Male! - Teatro Anche Cinema - Bari; È online il programma del Bifest 2026. Fuori Tutta Vita Live di Stefano Bollani con la formazione All StarsMilano, 21 mar. (askanews) - Un mosaico di musiche dal mondo. Un ponte fra epoche, generazioni, culture, geografie. L'istantanea di un'occasione unica, di un momento in cui le sole leggi in vigore ... spettacoli.tiscali.it Stefano Bollani, il 20 marzo esce l'album Tutta vita liveUna residenza artistica che ha riunito alcuni fra i migliori musicisti italiani di livello internazionale insieme a giovani talenti emergenti e che è culminata in un concerto memorabile, tutto ... ansa.it Dieci paladini anarchici, ribelli al sistema. Tutta vita live è l’album in cui Stefano Bollani ha riunito, da ideatore del progetto, dieci jazzisti di grande fama. Hanno messo in piedi una residenza jazz, un inedito laboratorio di improvvisazione, e materializzato sotto facebook #Musica Il cantautore livornese sarà live in tutta Italia questa estate, a partire dal 13 giugno da Voghera. Attesa per il grande palco del Modigliani il 21 novembre: “A Livorno sono nato, sono legato, non me ne andrò: la mia è una scelta di vita” bit.ly/postsanrem x.com