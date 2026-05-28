Il contratto di Stefan de Vrij con l’Inter non sarà rinnovato, secondo quanto riferito. I colloqui tra le parti sono stati interrotti, lasciando il difensore senza accordo per il prolungamento. La mancata intesa apre la strada a una possibile cessione durante il prossimo mercato estivo. La decisione mette in discussione la titolarità del giocatore in difesa, lasciando un vuoto nel reparto nerazzurro.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il centrale olandese valuta la cessione di fronte all'impossibilità di ottenere maggiori garanzie sul minutaggio, complicando i piani di Beppe Marotta in un reparto che attende già le partenze di Acerbi e Darmian. I colloqui per il prolungamento del contratto di Stefan de Vrij con l’Inter hanno subito una brusca frenata che allontana definitivamente il calciatore dal rinnovo, aprendo la concreta prospettiva di una cessione durante la prossima sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Stefan de Vrij rompe con l’Inter sul nodo della titolarità: il mancato rinnovo apre un buco nella difesa nerazzurra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, riflessioni in difesa: l’ipotesi del rinnovo di De Vrij con taglio d’ingaggioIl mercato dell’Inter si concentra sulle trattative relative ai rinnovi e alle uscite.

Leggi anche: Mercato Inter, la cessione di De Vrij e i nomi per rinnovare la difesa nerazzurra: Gila, Mancini e non solo…

Si parla di: L’Olanda perde De Vrij per i Mondiali | il ct Koeman rompe il silenzio e spiega i motivi dell’esclusione del difensore.

Inter, De Vrij in Olanda per la risonanza: c'è ottimismoInfortunatosi contro il Bologna, il difensore potrebbe recuperare prima del Mondiale: il ct Koeman valuta la convocazione ... gazzetta.it

Scadenza 2023 - Stefan de Vrij, ultimatum a fine febbraio. Altrimenti sarà addioNon ci saranno rilanci dell'Inter per il rinnovo di Stefan de Vrij. Una situazione che nel recente passato non ha giovato praticamente in nessun caso, almeno per quanto riguarda i titolari. Perché ... tuttomercatoweb.com